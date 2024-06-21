Названы три причины, почему злоумышленники воруют нейросети у конкурентов

По его словам, самой распространённой причиной кражи является желание снизить отставание от конкурентов и заработать преимущество в данной области. Помимо этого, кража нейросетей помогает преступникам сократить процесс обучения, тестирования и долгие исследования.

Также Рогов рассказал, что получение данных нейросети дает ворам доступ к конфиденциальной информации, такой как биометрические и банковские данные. Вдобавок украденные нейросети злоумышленники модифицируют, чтобы было сложнее установить первоисточник.

Ранее стало известно, что в России появится первый бакалавриат для работы с искусственным интеллектом, который откроют «Яндекс» и «Сбер» совместно с четырьмя российскими вузами ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом Иннополис. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

