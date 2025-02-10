Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость
Большинство россиян не готовятся к тому, чтобы обеспечить себе финансовую подушку для выхода на пенсию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование, проведенного НПФ Эволюция совместно с Финансовым университетом при правительстве.
В опросе приняли участие две тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет, из которых 1,5 тысяч проживают в крупных городах и 500 – в сельской местности. Согласно данным, 43% опрошенных рассчитывают на государственную пенсию и около 27% планируют использовать собственные накопления, которые отложены в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).
Исследование показало, что люди с высшим образованием не полагаются на поддержку государства. Вместе с тем свыше половины респондентов рассчитывают на помощь близких на пенсии.
Ранее эксперт по финансам и инвестициям, финансовый и налоговый консультант Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) Юлия Хайдер в пресс-центре НСН заявила, что для того, чтобы создать финансовую подушку безопасности, нужно откладывать 10% от своей зарплаты на протяжении хотя бы 2-2,5 лет, передает «Радиоточка НСН».
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