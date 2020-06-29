Россиян призвали отключать геолокацию на смартфонах в целях безопасности

«Геолокация – это действительно та услуга, которая позволяет следить за вашим местоположением. Но нужно понимать, что геолокация – это лишь малая часть того, что происходит при использовании мобильного телефона. И наличие смартфона само по себе заведомо снижает вашу безопасность. Даже если вы отключили геолокацию, а лучше действительно ее отключать, или разрешать только при использовании конкретного приложения, есть и другие варианты обнаружить наше присутствие в той или иной точке. К примеру, это возможность получения данных от базовых станций, которые предоставляют сведения о вашем нахождении, может быть не так точно, но все же», – сказал он.

Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в интервью НСН не одобрил законодательную инициативу, которой предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству. Так депутаты предлагают решить проблему владельцев каналов в мессенджерах или соцсетях, которые могут потерять доступ к аккаунту и понести, в том числе, финансовые убытки в случае потери абонентского номера. Однако, как отметил Кусков, для решения данной проблемы существуют нотариусы.

