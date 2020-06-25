Эксперт: Право собственности на мобильный номер может повысить плату за связь

«Мне кажется, существуют нотариусы и другие юридические формы передачи чего-либо по наследству, никакие каналы при этом не пострадают. Но как будут решаться вопросы использования и тарифного плана? Операторы не будут готовы нести потери из-за неиспользуемого более года телефонного номера. Сейчас, по закону о связи, этот номер перешел бы другому лицу. А сейчас они начнут устанавливать какие-то дополнительные наценки на случай неиспользования мобильного телефона. Изначально это может привести к потере выручки операторов и затем к возможному росту цен, если это будет сделано законодательно неправильно», - предположил он.

Уточняется, что депутаты понимают, что безвозмездно операторы связи услугу передачи номера в собственность делать не будут, поэтому они предложили сделать ее платной.

Дополнительную услугу можно будет отключать, опять же обратившись к оператору. Либо он отключит ее сам, если абонент в течение полугода не вносит плату, объяснили депутаты.