Эксперт: Право собственности на мобильный номер может повысить плату за связь
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily в эфире НСН оценил предложение депутатов отдать сотовые номера в собственность абонентам.
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству. Таким образом депутаты предлагают решить проблему владельцев каналов в мессенджерах или соцсетях, так как лишившись абонентского номера, пользователь может потерять доступ к аккаунту и понести, в том числе, финансовые убытки.
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН выразил непонимание предложенной инициативы.
«Мне кажется, существуют нотариусы и другие юридические формы передачи чего-либо по наследству, никакие каналы при этом не пострадают. Но как будут решаться вопросы использования и тарифного плана? Операторы не будут готовы нести потери из-за неиспользуемого более года телефонного номера. Сейчас, по закону о связи, этот номер перешел бы другому лицу. А сейчас они начнут устанавливать какие-то дополнительные наценки на случай неиспользования мобильного телефона. Изначально это может привести к потере выручки операторов и затем к возможному росту цен, если это будет сделано законодательно неправильно», - предположил он.
Уточняется, что депутаты понимают, что безвозмездно операторы связи услугу передачи номера в собственность делать не будут, поэтому они предложили сделать ее платной.
Дополнительную услугу можно будет отключать, опять же обратившись к оператору. Либо он отключит ее сам, если абонент в течение полугода не вносит плату, объяснили депутаты.
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