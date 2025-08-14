Россиян призвали обновить настройки конфиденциальности Telegram

В частности, рекомендуется включить двойную аутентификацию и отказаться от хранения во вкладке «Избранное» приватных фотографий, сканов документов, памяток с паролями и логинами, а также реквизитами банковских карт и счетов.

Также регулятор и полиция призвали граждан ограничить круг пользователей, которые могут звонить вам через мессенджер, и скрыть номер телефона в приложении от незнакомцев.

«Это обеспечит вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев», - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что к осени в РФ будет полностью заблокирована возможность голосовых вызовов в иностранных мессенджерах, однако сами платформы блокировать не будут.

