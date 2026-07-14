В ЛНР после обрушения дома извлекли из-под завалов тела трех погибших

Обрушение подъезда многоквартирного жилого дома произошло в Краснодоне в Луганской Народной Республике, есть жертвы. Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, на втором этаже двухэтажного здания, предположительно, произошел хлопок газовоздушной смеси без горения. Частично обрушился один из двух подъездов дома, пишет RT. Известно, что здание было признано аварийным, в подъезде, где произошло ЧП, проживали два человека.

«Спасателями обнаружено тело погибшей женщины. Еще одна пострадавшая смогла выйти на связь из-под завалов — спасатели вручную разбирают конструкции, чтобы добраться до нее», — рассказали в МЧС.

Позднее специалисты завершили разбор завалов. На месте инцидента были извлечены тела троих погибших - мужчины и двух женщин. При этом сотрудники МЧС спасли одну женщину, она госпитализирована с травмами.

Ранее в Самаре в пятиэтажном доме произошли пожар и обрушение перекрытий между этажами, погибли два человека.

