Самолет «Танго» с российским двигателем совершил первый полет

Легкомоторный самолет «Танго» с отечественным двигателем АПД-520 «Лидер» совершил свой первый полет. Об этом сообщает разработчик машины S7 Group.

Отмечается, что компания Spectra Aircraft провела первый полет воздушного судна с экспериментальным образцом поршневого двигателя.

«За штурвалом находился летчик-испытатель 1 класса, директор ФАУ "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" Владимир Барсук», — указано в сообщении.

В рамках первого полета «Танго» пролетел по кругу, успешно приземлившись на аэродроме вылета. Все системы самолета отработали штатно.

Между тем российский легкий многоцелевой самолет «Байкал» перешел к этапу сертификационных испытаний.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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