Самолет «Танго» с российским двигателем совершил первый полет
Легкомоторный самолет «Танго» с отечественным двигателем АПД-520 «Лидер» совершил свой первый полет. Об этом сообщает разработчик машины S7 Group.
Отмечается, что компания Spectra Aircraft провела первый полет воздушного судна с экспериментальным образцом поршневого двигателя.
«За штурвалом находился летчик-испытатель 1 класса, директор ФАУ "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" Владимир Барсук», — указано в сообщении.
В рамках первого полета «Танго» пролетел по кругу, успешно приземлившись на аэродроме вылета. Все системы самолета отработали штатно.
Между тем российский легкий многоцелевой самолет «Байкал» перешел к этапу сертификационных испытаний.
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