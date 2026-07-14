Премьер Болгарии сообщил о выходе страны из «коалиции желающих»
Болгария отказалась от участия в так называемой «коалиции желающих». Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев, сообщает Bloomberg.
«Мы не участвуем в объединении, настаивающем на продолжение финансовой и военной помощи Украине», — подчеркнул политик.
Как отметил премьер, урегулирование конфликта возможно только с помощью дипломатии, пишет RT.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны. По словам представителя Кремля, это группа государств, которая «не хочет мира».
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