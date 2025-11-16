Ефимов: До 2028 года в Москве построят 22 медицинских объекта

С 2026 по 2028 год в 11 округах Москвы построят 22 современных объекта здравоохранения под кураторством Департамента гражданского строительства, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Среди новых учреждений – подстанции скорой медицинской помощи, детско-взрослые поликлиники, стоматологическая поликлиника, Центр детской нейрореабилитации и ортопедии. Здания возведут в районах Сокольники, Царицыно, Перово, Измайлово, Мещанский, Лефортово, Северное Медведково и других», – сообщил он.



Уточняется, что новый комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского намерены построить на Большой Сухаревской площади города. Корпус будет оснащен высокотехнологичным оборудованием. В нем создадут комфортные условия, необходимые для лечения и восстановления пациентов.



В свою очередь руководитель столичного Департамента гражданского строительства Алексей Александров сообщил, что в Троицке появится четырехэтажная поликлиника для взрослых на 750 посещений. В ней оборудуют современные лаборатории, кабинеты для врачей-специалистов и лечебно-профилактические кабинеты.



«В учреждении установят новейшее медицинское оборудование с учетом передовых технологий», – сказал он.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в 2026 году на московское здравоохранение выделят 615 миллиардов рублей.

