Ефимов: До 2028 года в Москве построят 22 медицинских объекта
С 2026 по 2028 год в 11 округах Москвы построят 22 современных объекта здравоохранения под кураторством Департамента гражданского строительства, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Среди новых учреждений – подстанции скорой медицинской помощи, детско-взрослые поликлиники, стоматологическая поликлиника, Центр детской нейрореабилитации и ортопедии. Здания возведут в районах Сокольники, Царицыно, Перово, Измайлово, Мещанский, Лефортово, Северное Медведково и других», – сообщил он.
Уточняется, что новый комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского намерены построить на Большой Сухаревской площади города. Корпус будет оснащен высокотехнологичным оборудованием. В нем создадут комфортные условия, необходимые для лечения и восстановления пациентов.
В свою очередь руководитель столичного Департамента гражданского строительства Алексей Александров сообщил, что в Троицке появится четырехэтажная поликлиника для взрослых на 750 посещений. В ней оборудуют современные лаборатории, кабинеты для врачей-специалистов и лечебно-профилактические кабинеты.
«В учреждении установят новейшее медицинское оборудование с учетом передовых технологий», – сказал он.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в 2026 году на московское здравоохранение выделят 615 миллиардов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о штрафе за входные двери при помехе эвакуации
- В РФ призвали проверять дееспособность пожилых продавцов недвижимости
- СМИ: В переписке Эпштейна нашли упоминание о секс-компромате на Трампа
- Минобрнауки: В РФ сроки обучения в вузах по новой системе будут разными
- СМИ: Самый высокий в мире отель открылся в Дубае
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над РФ
- В ряде регионов России пропал проводной интернет
- В Киеве прошла акция протеста, на которой Зеленского назвали вором
- Россияне не могут авторизоваться в Китае на необходимых сервисах
- ФНС начислит по 5,5 копейки в день на каждые просроченные 100 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru