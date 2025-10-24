Россиян призвали не покупать в «черную пятницу» ненужных товаров
Такая акция, как «чёрная пятница» — это, безусловно, маркетинг. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон.
Он отметил, что в рамках акции магазины снижают наценку на залежавшиеся товары и можно действительно совершить выгодную покупку, однако увлекаться такими приобретениями не следует.
«Иногда в «чёрную пятницу» люди перебирают с этими покупками... надо просто разумно брать то, что тебе нужно. А не то, что тебе кажется, что это сегодня дешево», — заключил эксперт.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова заявила, что наиболее выгодные покупки можно сделать во время крупных распродаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
