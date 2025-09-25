Россиянам назвали товары, которые подорожают из-за повышения НДС
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% окажет умеренное влияние на динамику цен. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.
С предложением повысить НДС на два процентных пункта выступил Минфин РФ, пишет RT. По мнению Цикановой, в результате потребительские цены вырастут на 1,5–2% в течение первых шести месяцев после вступления в силу новых норм.
«Основное подорожание коснется тех товаров и услуг, которые облагаются базовой ставкой НДС — бытовая техника, электроника, мебель, строительные материалы, транспортные и туристические услуги», - уточнила она.
Циканова добавила, что ставка НДС на продукты питания, лекарства, медицинскую продукцию и детские товары останется на уровне 10%.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил «Радиоточке НСН», что повышение НДС – это самая яркая и печальная новость в проекте бюджета.
