Россиянам назвали товары, которые подорожают из-за повышения НДС

С предложением повысить НДС на два процентных пункта выступил Минфин РФ, пишет RT. По мнению Цикановой, в результате потребительские цены вырастут на 1,5–2% в течение первых шести месяцев после вступления в силу новых норм.

«Основное подорожание коснется тех товаров и услуг, которые облагаются базовой ставкой НДС — бытовая техника, электроника, мебель, строительные материалы, транспортные и туристические услуги», - уточнила она.

Циканова добавила, что ставка НДС на продукты питания, лекарства, медицинскую продукцию и детские товары останется на уровне 10%.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил «Радиоточке НСН», что повышение НДС – это самая яркая и печальная новость в проекте бюджета.

