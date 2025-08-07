Россиян призвали не покупать с рук бывшие в употреблении гаджеты
Покупка с рук бывших в употреблении гаджетов может привести к потере личной информации. Об этом сайту aif.ru рассказал эксперт по цифровым технологиям и интеграции инженерных сетей Сергей Грибанов.
По его словам, такие устройства, как «умные» замки и розетки, системы контроля доступа, могут сохранять удалённый доступ для прежнего владельца, а часы и фитнес-трекеры могут отправлять информацию о здоровье третьим лицам.
Подержанные смартфоны, особенно неизвестных брендов, следует тщательно проверять на наличие шпионских программ.
Самыми опасными эксперт назвал системы видеонаблюдения и «умные» камеры. Грибанов отметил, что даже после сброса настроек они могут сохранить привязку к аккаунту предыдущего владельца. При этом злоумышленники могут намерено оставлять в них специальные каналы доступа, продолжая наблюдать за помещением без ведома нового хозяина.
«Перед покупкой проверьте, что можете выполнить сброс, нет ли привязки к чужому аккаунту... убедитесь, что на нет следов вскрытия устройства», - заключил он, добавив, что после покупки следует выполнить сброс до заводских настроек, обновить прошивку гаджета и изменить пароли.
Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил «Радиоточке НСН», что в любом гаджете есть скрытые проблемы, которые могут привести к потери данных.
