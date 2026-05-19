В Рособрнадзоре определили нарушения, за которые могут удалить с ЕГЭ

Рособрнадзор назвал нарушения порядка проведения Единого государственного экзамена, за которые участников могут удалить из пункта проведения испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации ведомства.

Участникам ЕГЭ запрещено выполнять работу не самостоятельно, в том числе с помощью посторонних лиц, и общаться друг с другом во время экзамена. Нарушителей могут удалить с площадки.

В день проведения ЕГЭ его участникам запрещено иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- или видеоаппаратуру, письменные заметки и прочие средства хранения и передачи информации.

Также запрещается фотографировать черновики и экзаменационные материалы, выносить их из аудиторий, использовать неразрешенные справочные материалы, переписывать задания в черновик. Кроме того, не разрешается общаться с другими участниками ЕГЭ, обмениваться предметами, пересаживаться, перемещаться без сопровождения организатора по пункту проведения экзамена.

Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 1 июня, он продлится до 9 июля, напоминает 360.ru.

