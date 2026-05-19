В Боливии в ходе беспорядков задержали более 100 человек

Более ста человек задержали в ходе беспорядков после акции протеста в Ла-Пасе в Боливии. Об этом сообщает канал Unitel со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что колонны протестующих фермеров, шахтеров, профсоюзных объединений вошли в Ла-Пас и намеревались направиться в центр города. Когда они попытались пройти на площадь, где находятся правительственные здания, полицейские применили слезоточивый газ. Начались стычки, протестующие бросали в правоохранителей камни и динамитные шашки.

В Ла-Пасе зафиксировали случаи мародерства. Кроме того, протестующие ворвались в здание суда, где устроили погром. По данным СМИ, в результате беспорядков пострадали в том числе журналисты и стражи правопорядка.

Антиправительственные протесты продолжаются в Боливии несколько недель, население выступает против дефицита топлива и тяжелой экономической ситуации.

ФОТО: AP / ТАСС
