В Боливии в ходе беспорядков задержали более 100 человек
Более ста человек задержали в ходе беспорядков после акции протеста в Ла-Пасе в Боливии. Об этом сообщает канал Unitel со ссылкой на источники в полиции.
Отмечается, что колонны протестующих фермеров, шахтеров, профсоюзных объединений вошли в Ла-Пас и намеревались направиться в центр города. Когда они попытались пройти на площадь, где находятся правительственные здания, полицейские применили слезоточивый газ. Начались стычки, протестующие бросали в правоохранителей камни и динамитные шашки.
В Ла-Пасе зафиксировали случаи мародерства. Кроме того, протестующие ворвались в здание суда, где устроили погром. По данным СМИ, в результате беспорядков пострадали в том числе журналисты и стражи правопорядка.
Антиправительственные протесты продолжаются в Боливии несколько недель, население выступает против дефицита топлива и тяжелой экономической ситуации.
