Каллас пригрозила сотрудничающим с Россией и Ираном странам
Страны, которые сотрудничают с Россией и Ираном, будут лишаться финансирования Евросоюза, заявила верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом сообщает Euractiv.
«Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», — отметила глава евродипломатии.
Каллас не уточнила, о чем именно идет речь.
Ранее глава евродипломатии заявила, что партнеры ЕС отказываются помогать Брюсселю в поддержке Украины, пишет 360.ru.
