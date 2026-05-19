Каллас пригрозила сотрудничающим с Россией и Ираном странам

Страны, которые сотрудничают с Россией и Ираном, будут лишаться финансирования Евросоюза, заявила верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом сообщает Euractiv.

«Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», — отметила глава евродипломатии.

Каллас не уточнила, о чем именно идет речь.

Ранее глава евродипломатии заявила, что партнеры ЕС отказываются помогать Брюсселю в поддержке Украины, пишет 360.ru.

