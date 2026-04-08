С миру по ягодке: В России объяснили накрутку цен на голубику
Россия закупает ягоды у большого количества стран, многое зависит от погодных условий и урожая в конкретном году, заявила НСН Ирина Козий.
Россия весной закупает голубику в Марокко, из-за дорогой логистики растут и конечные цены, заявила НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Торговые сети накручивают сотни процентов к стоимости ягод, что является спекуляцией и накруткой, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Сергей Миронов. Накануне россияне в соцсетях пожаловались на высокую стоимость голубики в магазинах — около 1500 рублей за небольшой контейнер. Миронова возмутило, что привезенные из-за рубежа манго и ананасы стоят дешевле отечественных ягод. Козий уверена, что это не спекуляция.
«Ягоды требуют довольно сложных и дорогих технологий выращивания, а также их сложно и дорого перевозить. Около 70-75% ягод на российском рынке – это ягоды импортные. Конечно же, сейчас не сезон для российской голубики, в южных регионах России урожай голубики созреет в июле, в более северных регионах – в августе-сентябре. Как правило, импортная ягода в среднем дешевле, чем выращенная в России. Во многих других странах фермерам дешевле покупать технику и необходимые материалы, получать кредиты, перевозить продукцию, нанимать рабочих. Сейчас в России очень дорогие рабочие руки, а вся свежая ягода собирается вручную», - рассказала она.
В 2025 году ягоды дорожали не столь заметно, как большинство других продуктов питания.
«Например, земляника садовая (клубника) у нас в среднем подорожала на 12% за год, малина – на 9%, голубика – всего на 3%, что было связано с хорошим урожаем в таких странах-поставщиках, как Перу. В 2024 году на рынок ягод России и соседних стран повлияли сильные весенние заморозки, поэтому ситуация была хуже. Какой будет стоимость ягод у фермеров России в 2026 году, говорить еще рано, так как сезон еще не начался», - отметила Козий.
Она также подчеркнула, что Россия закупает ягоды у большого количества стран, многое зависит от погодных условий и урожая.
«Сезон сбора урожая земляники (клубники) на Юге России стартует в конце апреля, но самая дешевая ягода поставляется в мае-июне. Что касается голубики, здесь сезон низких цен совпадает с урожаем в Белоруссии или Грузии – это конец июня, июль и начало августа. Сейчас, в апреле, мы преимущественно получаем голубику из Марокко, везти не очень близко, плюс в этом году в Марокко неблагоприятная погода и урожай меньше обычного. Ягода поэтому чуть дороже, чем в прошлом году. Летом голубику в Россию завозят из Грузии, Беларуси, Сербии, Польши, осенью наступает черед поставок из Аргентины, Перу, Чили, ЮАР. В конце зимы и весной – из Марокко, Египта, Италии, Испании», - добавила собеседница НСН.
