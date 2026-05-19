На космодроме SpaceX погиб человек
19 мая 202607:53
Юлия Савченко
Человек погиб в результате несчастного случая на базе компании SpaceX в американском штате Техас. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на власти.
По данным издания, ЧП произошло в пятницу. Сотрудник одного из подрядчиков SpaceX, работавших над комплексом Starbase, скончался после падения.
Ранее бизнесмен Илон Маск признался, почему создал компанию SpaceX. По его словам, целью этого были звездные путешествия и встреча с инопланетянами, пишет 360.ru.
