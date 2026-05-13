Сегодня практически во всех российских регионах продается клубника, выращенная на юге России, также ведется массовый сбор урожая у основных поставщиков — Турции и Азербайджана. Этим и объясняется снижение цен на ягоду, заявила НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

Клубника в российских магазинах подешевела почти на треть за месяц. Так, средняя цена на клубнику в розничных сетях опустилась до 800 рублей за килограмм, сообщил глава АКОРТ Станислав Богданов в интервью ТАСС. Основной причиной называется начало сбора отечественного урожая. Эксперты также отмечают, что спрос на ягоды в России стабильно растет на 8-12% каждый год. Козий пояснила, откуда везут клубнику на российские прилавки.

«Ягода из южных регионов России есть на прилавках практически по всей стране. Кроме того, сейчас идет массовый сбор урожая в ключевых странах-поставщиках земляники садовой (клубники). Это Турция, Азербайджан. Соответственно, цена на ягоду снижается. Поставщики продолжают подтягиваться, на юге скоро выйдет массовый урожай ягоды из открытого грунта (сейчас в основном из тоннелей). Соответственно, в ближайшие две-три недели цена на ягоду будет снижаться. До каких показателей упадет цена, сказать нельзя, потому что она зависит от многих факторов. Но то, что снижение продолжится в ближайшие недели, — это факт», — сказала она.