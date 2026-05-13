Ценам на клубнику предрекли сильное падение в ближайшие недели
Доля отечественной клубники на российских прилавках достигает 30%, сказала НСН Ирина Козий, добавив, что это самая популярная ягода не только в России, но и в мире.
Сегодня практически во всех российских регионах продается клубника, выращенная на юге России, также ведется массовый сбор урожая у основных поставщиков — Турции и Азербайджана. Этим и объясняется снижение цен на ягоду, заявила НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Клубника в российских магазинах подешевела почти на треть за месяц. Так, средняя цена на клубнику в розничных сетях опустилась до 800 рублей за килограмм, сообщил глава АКОРТ Станислав Богданов в интервью ТАСС. Основной причиной называется начало сбора отечественного урожая. Эксперты также отмечают, что спрос на ягоды в России стабильно растет на 8-12% каждый год. Козий пояснила, откуда везут клубнику на российские прилавки.
«Ягода из южных регионов России есть на прилавках практически по всей стране. Кроме того, сейчас идет массовый сбор урожая в ключевых странах-поставщиках земляники садовой (клубники). Это Турция, Азербайджан. Соответственно, цена на ягоду снижается. Поставщики продолжают подтягиваться, на юге скоро выйдет массовый урожай ягоды из открытого грунта (сейчас в основном из тоннелей). Соответственно, в ближайшие две-три недели цена на ягоду будет снижаться. До каких показателей упадет цена, сказать нельзя, потому что она зависит от многих факторов. Но то, что снижение продолжится в ближайшие недели, — это факт», — сказала она.
При этом собеседница НСН призвала не спешить с оценкой объемов урожая клубники.
«Оценку объема урожая давать пока рано. Мы еще не знаем, что будет в средней полосе России. Уже понятно, что в южных регионах урожай не самый лучший. Это связано с рядом неблагоприятных погодных условий: во-первых, в зимний период были очень обильные снегопады, из-за которых пострадали пластиковые укрытия, во-вторых, в период цветения весной были заморозки. Соответственно, они привели к потерям урожая. Стоит отметить и холодную затяжную весну с обильными дождями, были даже подтопления. Это вызывало как единомоментные потери растений, цветов, завязей на них, так и, скорее всего, будет означать, что на протяжении всего сезона предстоит очень серьезная борьба со всевозможными грибными заболеваниями», — добавила эксперт.
В заключение Козий заявила, что доля российской клубники на прилавках достигает 25-30%.
«Если брать общий объем потребления свежей земляники садовой на российском рынке, то выращенная непосредственно в России ягода будет занимать примерно 25-30%. В конкретных каналах реализации эта доля может меняться, но в целом картина такова. Больше всего клубники выращивается в Краснодарском крае и в Подмосковье. Отмечу, что это самая популярная ягода не только в России, но и в мире. Примерно 70-80% производства и потребления ягод приходится именно на землянику садовую. В России чуть меньше (60-65%), поскольку у нас большую долю занимает облепиха, что нехарактерно для мирового рынка», — подытожила она.
Ранее Козий заявила, что Россия весной закупает голубику в Марокко, из-за дорогой логистики растут и конечные цены. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Контрактникам на СВО спишут долги до 10 миллионов рублей
- Ценам на клубнику предрекли сильное падение в ближайшие недели
- Противоборствующие партнеры: Как пройдут переговоры Трампа и Си Цзиньпина
- Запрет Италии подаваться на визу через посредников обрушит цены на туры
- На Украине допустили внутренний заговор против Зеленского
- Вопросы не исчезнут: Почему ликвидация сексологов добавит работы психологам
- Врач объяснилась за оскорбления пациентки перед операцией
- Юрист объяснил, когда сотрудника могут оштрафовать за мат на работе
- Доцент МГИМО: Орбан и папа римский могут стать переговорщиками по Украине
- Ужесточение выдачи итальянских виз не отпугнет россиян