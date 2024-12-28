Россиян предупредили об утечках личных данных из-за сбоев в работе ChatGPT

По итогам 11 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 127 утечек баз данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что указанные базы, распространённые в интернете, содержали более 680 млн записей.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что повышение штрафов за повторную утечку персональных данных до 3% от оборота компаний поможет защитить личную информацию россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

