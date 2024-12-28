Россиян предупредили об утечках личных данных из-за сбоев в работе ChatGPT

Сбои в работе продуктов компании OpenAI могут привести к утечкам пользовательских данных, заявил руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, пишут «Известия».

По словам экспертов, пользователь в момент работы с ChatGPT передает свои данные в виде вопросов или текста. В случае «поломок» нет гарантии, что эти данные надежно хранятся и не распространяются куда-либо. Дело в том, что кибермошенники уже начали использовать искусственный интеллект для своих атак.

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По итогам 11 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 127 утечек баз данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что указанные базы, распространённые в интернете, содержали более 680 млн записей.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что повышение штрафов за повторную утечку персональных данных до 3% от оборота компаний поможет защитить личную информацию россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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