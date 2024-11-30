Путин подписал закон о неправомерном распространении персональных данных
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за создание интернет-ресурсов для нелегального распространения и оборота персональных данных россиян. Соответствующий документ имеется на портале официального опубликования правовых актов.
Виновным в нелегальном использовании, передаче, сборе и хранении персональных данных грозят до 4 лет лишения свободы, принудительные работы на тот же срок, а также штраф в размере до 300 тысяч рублей.
Если преступные деяния были совершены организованной группой или привели к тяжким последствиям, злоумышленники смогут отправиться в колонию на срок до 10 лет со штрафом до 3 млн рублей.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что повышение штрафов за повторную утечку персональных данных до 3% от оборота компаний поможет защитить личную информацию россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru