Путин подписал закон о неправомерном распространении персональных данных

Виновным в нелегальном использовании, передаче, сборе и хранении персональных данных грозят до 4 лет лишения свободы, принудительные работы на тот же срок, а также штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Если преступные деяния были совершены организованной группой или привели к тяжким последствиям, злоумышленники смогут отправиться в колонию на срок до 10 лет со штрафом до 3 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что повышение штрафов за повторную утечку персональных данных до 3% от оборота компаний поможет защитить личную информацию россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

