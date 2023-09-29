Россиян предупредили об уголовном наказании за сбор грибов

Закон будет действовать по всей стране. Из растений в него попали женьшень и радиола розовая, а из грибов, которых всего в Красной книге около 30 штук, это рядовка мацутаке, которая растет на Дальнем Востоке.

Также с 13 октября в силу вступят изменения и в региональных Красных книгах. Если раньше штрафы применялись только за сбор краснокнижных грибов или растений в пределах субъектов, то сейчас их могут наложить за транспортировку, хранение и так далее. Теперь жителям каждого региона РФ нужно смотреть свои Красные книги и учить, какие грибы в них занесли.

Ранее диетолог назвала самый полезный способ приготовления грибов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

