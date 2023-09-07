Диетолог назвала самый полезный способ приготовления грибов
7 сентября 202317:34
Грибы необходимо сушить и перемалывать в порошок для сохранения их максимальной пользы, рассказала «Газете.Ru» диетолог Ирина Писарева.
Больше всего витаминов пропадают из грибов, если их мариновать или жарить, уточнила она.
«Их минус в том, что все полезные вещества у них как бы связаны и спрятаны за хитиноподобными стенками. Их нужно разрушить, чтобы получить полный доступ к витаминам», - пояснила Писарева, добавив, что порошковая смесь лучше усваивается, чем просто сушеные грибы.
Худший способ приготовить грибы - жарить или морозить, призналась диетолог. Грибы в этих случаях теряют свои полезные витамины и микроэлементы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru