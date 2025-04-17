Россиян предупредили об «уголовке» за махинации с больничными на работе
Уволить человека за длительные больничные нельзя, если все оформлено по закону, заявил НСН основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.
За махинации с больничными на работе грозит уголовное дело, но подобные случаи единичны, заявил НСН президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.
Сотрудница авиакомпании «Россия» больше двух лет не появлялась на работе, но ей платили 100 тысяч рублей ежемесячно, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». По данным канала, 56-летняя женщина провела 750 дней на больничном и еще 239 дней на отдыхе с ноября 2022 года. Уточняется, что у нее был 20-летний стаж работы, поэтому стюардесса продолжала получать большую часть зарплаты и накопила достаточно большой отпуск. Захаров рассказал, как такое могло произойти.
«Если бы это все было так просто, мы бы знали о сотнях тысяч подобных случаев. А это единичный случай. У человека могли так сложиться обстоятельства, что она долго болела, потом отпуск, потом снова болела. Бывают тяжелые болезни. Это технический момент, есть больничный и все. В авиакомпании могут быть тысячи стюардесс. С одним человеком что-то происходит, в отдел кадров поступает техническая информация, бухгалтерия начисляет зарплату. В теории возможно, что руководитель знал и покрывал это, на практике это уголовное дело. По мелочи уволят и не будут разбираться, а так возможно уголовное дело. Конечно, бывают случаи, когда граждане не болеют и пытаются оформлять больничные. Но это не очень массовое явление. Если человек замечен в мошенничестве, это уголовное дело», - рассказал он.
При этом уволить человека за длительные больничные нельзя, если все оформлено по закону, добавил Захаров.
«Закон здесь все регламентирует, существенных проблем нет. Если у человека много больничных, может быть организована медицинская комиссия. Человеку могут присвоить группу инвалидности, если он не может работать. Его уволят, потому что он физически не может работать. В другом случае длительная болезнь не является причиной для увольнения. Если человек просто не появляется на работе, составляется акт, потом второй и третий, затем автоматическое увольнение», - отметил собеседник НСН.
Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо, который с апреля 2023 года находился на больничных, а в перерывах между ними отсутствовал на рабочем месте, напоминает НСН.
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