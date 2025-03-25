«Саботаж от чиновников»: Зачем регионы «продвигают» умерщвление бездомных собак

В России на сегодняшний день достаточно средств для защиты граждан от бездомных животных, но чиновники не готовы этим заниматься, поэтому предлагают антигуманные методы, заявил НСН вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных», зоозащитник Кирилл Горячев.

В Госдуме дорабатывают законопроект о праве регионов на умерщвление бездомных собак, которых не забрали из приютов. Вчера депутаты внесли несколько жестких поправок, пишет РБК. Предлагается разрешить умерщвлять отловленных животных в приютах, если животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда, запретить подкармливать бездомных животных и запретить препятствовать их отлову. Отдельно депутаты хотят запретить детям и нетрезвым гражданам выгуливать потенциально опасных собак. Таких сейчас 12 (акбаш, бандог, питбульмастиф и другие), депутаты просят правительство расширить список. Горячев раскритиковал предложения.