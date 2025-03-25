«Саботаж от чиновников»: Зачем регионы «продвигают» умерщвление бездомных собак
Кирилл Горячев заявил НСН, что чиновники на местах саботируют работу, связанную с решением проблемы бездомных животных.
В России на сегодняшний день достаточно средств для защиты граждан от бездомных животных, но чиновники не готовы этим заниматься, поэтому предлагают антигуманные методы, заявил НСН вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных», зоозащитник Кирилл Горячев.
В Госдуме дорабатывают законопроект о праве регионов на умерщвление бездомных собак, которых не забрали из приютов. Вчера депутаты внесли несколько жестких поправок, пишет РБК. Предлагается разрешить умерщвлять отловленных животных в приютах, если животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда, запретить подкармливать бездомных животных и запретить препятствовать их отлову. Отдельно депутаты хотят запретить детям и нетрезвым гражданам выгуливать потенциально опасных собак. Таких сейчас 12 (акбаш, бандог, питбульмастиф и другие), депутаты просят правительство расширить список. Горячев раскритиковал предложения.
«Предложение одно другого краше. Это разворот в антигуманную сторону, попытка разворота. Чиновники на местах саботируют работу, связанную с решением проблемы бездомных животных. У нас всегда начинаются эмоции вместо дел. Я надеюсь, что эти поправки не дойдут даже до первого чтения. Нам достаточно сейчас инструментария, который есть, чтобы решать проблему, защищать граждан от бездомных животных. А подобные меры приведут к раскачке общества. Строгость российских законов, как говорится, компенсируется необязательностью их выполнения. Я не очень представляю, как будет контролироваться выгул собак детьми и нетрезвыми гражданами. Это даже не очень просто на дорогах контролировать. Приборами будут проверять каждого собачника? Есть какие-то разумные идеи, но вопрос в том, как запрещать без режима контроля? Нужны реальные решения», - пояснил он.
При этом зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что законопроект еще не рассматривался профильным комитетом.
«Этот законопроект не рассматривался, отзывов на него от правительства нет. Он даже до комитета нашего не дошел еще. Депутаты высказывают свои предложения, это работа такая. Для меня пока нет предмета для обсуждения, профильный комитет не обсуждал. Никаких текстов мы не видели, только из СМИ», - сказал он НСН.
Ранее Бурматов заявил, что необходимо на законодательном уровне закрепить норму о конфискации домашних животных у недобросовестных хозяев, чтобы решить проблему с нападением безнадзорных собак, передает «Радиоточка НСН».
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