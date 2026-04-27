Штраф или судимость: Как в Германии относятся к запрету георгиевских лент
Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, что празднования в честь 9 мая в Германии проходят без провокаций и столкновений с полицией, несмотря на ряд запретов.
Русское население в Германии привыкло к ограничениям празднования Дня Победы, никаких провокаций и столкновений с полицией не бывает, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Власти Берлина намерены ввести запрет на использование российской и советской символики в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба полиции Берлина, передают «Известия». Рар отметил, что население привыкло к такой риторике.
«В этом ничего нового. Граждане Германии где-то приветствуют это, такая здесь атмосфера. Кому-то все равно, немцев этот праздник не трогает. На мероприятия приходят несколько представителей левых партий, но в основном приходит русская диаспора. Раньше все возмущались, сейчас просто приняли это, не провоцируют полицию. Люди понимают, что нечего устраивать провокации или бои с полицией. Наверное, они собираются в других местах, и там уже показывают друг другу символику. В прошлом году не было серьезных нарушений в этой сфере. Это был бы штраф или судимость», - отметил он.
По его словам, сами полицейские «любезно» просят убрать плакаты и символы, на провокации никто не идет.
«Я сам ходил в прошлом году на мероприятия, у моего сына дедушка блокадник, он просто нес плакат к памятникам. Полицейский сказал, что понимает, что это для него святое, но попросил убрать плакат. С символикой просто не пускали на территорию, где проводится мероприятие, все было сказано любезно. Полицейские все понимают, но приказ есть приказ. Я не видел, чтобы кто-то кого-то провоцировал, там русские священнослужители стоят с иконами, провокации никому не нужны», - рассказал собеседник НСН.
В 2025 году берлинская полиция запретила размещение флагов и транспарантов с российской и советской символикой около военных мемориалов с 6:00 8 мая до 22:00 9 мая.
