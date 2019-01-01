Нижегородский губернатор поручил контроль за мусорной реформой своему подопечному
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил со своим подопечным, директором по развитию бизнеса ООО «Логрокон», победителем конкурса «Лидеры России» 2018−2019 года Владимиром Туровцевым ход реализации «мусорной реформы» в своем регионе, сообщает Regnum.
«Я предлагаю Вам заняться этой темой как менеджеру проекта Корпорации развития Нижегородской области. Во-первых, предложить аппаратные средства решения тех проблем, которые мы уже обсуждали с Вами, а именно контроль объемов соответствующих отходов для перехода на систему оплаты по факту. Во-вторых, необходимы также технологические, платформенные решения, связанные с пребыванием гражданина на территории объекта — если сохраняется модель оплаты по нормативам, то, когда выставляется платежка, мы должны понимать, проживал ли в этот период времени человек на этой территории. Мы должны понимать, какие технологические решения могут позволить эту проблему решить», — рассказал губернатор Нижегородской области.
Также губернатор обратил внимание Туровцева на контроль сервиса жителями региона.
«И третье, но по времени — первое, и не менее масштабное. У нас сейчас формируется окончательное решение по платформе интерактивного сервиса контроля жителями движения мусороперевозящей техники и контроля периодичности опорожнения контейнеров... Эта система уже в работе, но там есть несколько технологических развилок по которым Вы как эксперт сможете предложить решение — по какому пути лучше идти», — отметил губернатор Никитин.
Раннее НСН рассказала, что в России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Соответствующий вопрос Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития поручил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев. По мнению замглавы фракции в Госдуме Олега Нилова, сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах. Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, как нужно решать проблему.
«Все зависит от типа отходов, которые планируют собирать таким централизованным способом. Если речь идет о стекле или пластике, то идея не сработает. Необходимо идти по пути Германии, где созданные так называемые «зеленые точки». Ответственность за сбор сырья несет организация, как правило, некоммерческая. Это может быть АНО, которая собирает плату за бутылки себе, а затем на эти деньги организует централизованный сбор, это называется дуальная система», - пояснил эксперт отрасли.
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