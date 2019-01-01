Нижегородский губернатор поручил контроль за мусорной реформой своему подопечному

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил со своим подопечным, директором по развитию бизнеса ООО «Логрокон», победителем конкурса «Лидеры России» 2018−2019 года Владимиром Туровцевым ход реализации «мусорной реформы» в своем регионе, сообщает Regnum.

«Я предлагаю Вам заняться этой темой как менеджеру проекта Корпорации развития Нижегородской области. Во-первых, предложить аппаратные средства решения тех проблем, которые мы уже обсуждали с Вами, а именно контроль объемов соответствующих отходов для перехода на систему оплаты по факту. Во-вторых, необходимы также технологические, платформенные решения, связанные с пребыванием гражданина на территории объекта — если сохраняется модель оплаты по нормативам, то, когда выставляется платежка, мы должны понимать, проживал ли в этот период времени человек на этой территории. Мы должны понимать, какие технологические решения могут позволить эту проблему решить», — рассказал губернатор Нижегородской области.

Также губернатор обратил внимание Туровцева на контроль сервиса жителями региона.

«И третье, но по времени — первое, и не менее масштабное. У нас сейчас формируется окончательное решение по платформе интерактивного сервиса контроля жителями движения мусороперевозящей техники и контроля периодичности опорожнения контейнеров... Эта система уже в работе, но там есть несколько технологических развилок по которым Вы как эксперт сможете предложить решение — по какому пути лучше идти», — отметил губернатор Никитин.