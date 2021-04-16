Россиян предупредили об изъятии заброшенных дач
Граждане могут лишиться заброшенных дач, предупредила адвокат Ирина Зуй. Власти могут изъять землю через суд, если объекты на участке угрожают безопасности других людей.
По словам эксперта, опасным объектом считается даже пруд на неогороженном участке, в котором предположительно могут утонуть дети. Дачу также разрешается изымать для нужд государства при неправильном использовании, при конфискации имущества и для развития района, приводит слова Ирины Зуй «Московский комсомолец».
Однако обычно в таких случаях предусматривается денежная компенсация или предлагается выбрать другой участок. Если же изъяли неприватизированную дачу, то это решение реальный владелец может оспорить в суде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru