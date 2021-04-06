Юрист разъяснил особенности разжигания костров на дачах
Жечь костры на собственной даче в России отныне можно только при соблюдении определенных условий, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании «Достигация» Артема Баранова.
По его словам, костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в мангале. При этом должно быть соблюдено расстояние между мангалом и ближайшей постройкой. Что касается травы и мусора, их необходимо жечь в специальном мусоросжигателе, либо яме до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 см. Яму должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки.
Костер должен находиться на расстоянии не менее 100 метров от хвойного леса, а от лиственного — не менее 30 метров. Нарушителям грозит штраф до 3 тысяч, и 5 тысяч в случае, ели произошел пожар.
Как сообщалось, с 1 января 2021 года разжигать костры и готовить шашлыки на придомовой территории новые правила противопожарного режима, не запрещают. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.
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