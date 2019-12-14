Россиян предупредили об аномально теплых выходных
Европейская часть России окажется в зоне аномально теплой погоды, сообщил Гидрометцентр.
Синоптики отмечают, что температурный режим ближайших дней обусловлен влиянием атлантического циклона. Поэтому температурные значения начала декабря более характерны для ноябрьских дней – столбик термометра поднимется выше на 5-8 градусов, чем обычно.
«Причина такой аномалии — атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой очень теплый воздух Атлантики», — отмечают в Гидрометцентре.
В Центральном районе России в выходные пройдут небольшие осадки, ожидается туман и гололед. Температура будет колебаться: 0-5 мороза ночью, -4-+3 в дневное время. Осадки ожидаются в воскресенье - дождь и мокрый снег при новом росте температуры еще на 2-3 градуса. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду.
В столице суббота пройдет без осадков при нуле градусов. В воскресенье москвичам придется защищаться от дождя и мокрого снега. Температура достигнет отметки +3 градуса.
Ранее в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что москвичей в ближайшие выходные ждет аномально теплая погода. По ее словам, температура будет превышать норму на шесть градусов.
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