С 2026 года сотовые операторы будут переходить на отечественные базовые станции, что приведет к заметному повышению тарифов, если государство не будет субсидировать отрасль, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

В России почти не растут тарифы на услуги связи, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на TAdviser SummIT. По его словам, за пять лет средняя выручка на пользователя у телеком-компаний выросла на 15-16% - меньше инфляции. В этом смысле услуги связи остаются доступными, дешевыми, отметил он. Кусков рассказал, что происходит в отрасли с ценами.