Россиян предупредили о «заметном» росте тарифов связи с 2026 года
Глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что цены на связь ежегодно растут ежегодно на 10-12%, ускорение возможно со следующего года.
С 2026 года сотовые операторы будут переходить на отечественные базовые станции, что приведет к заметному повышению тарифов, если государство не будет субсидировать отрасль, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
В России почти не растут тарифы на услуги связи, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на TAdviser SummIT. По его словам, за пять лет средняя выручка на пользователя у телеком-компаний выросла на 15-16% - меньше инфляции. В этом смысле услуги связи остаются доступными, дешевыми, отметил он. Кусков рассказал, что происходит в отрасли с ценами.
«Отрасль связи столкнулась с уходом иностранных производителей, отечественных базовых станций у нас не было. Сотовые операторы благодаря запасам смогли до сих пор сохранить скорость на уровне 24 мбит/сек. По данным Росстата, цены растут ежегодно на 10-12%. Абонент может менять свои тарифные планы, поэтому средний рост может быть менее выражен. Стоимость электроэнергии растет, логистика дорожает, такой рост цен – это нормальная ситуация», - рассказал он.
При этом Кусков подчеркнул, что уже в следующем году ситуация с ценами может сильно ухудшиться.
«В следующем году ситуация может складываться по-разному. Уже будет необходимо подключать отечественные базовые станции, которые стали появляться у нас, например, Yadro. Стоимость этих базовых станций будет заметно выше, чем иностранных аналогов. Если государство будет брать расходы на себя, повышение тарифов составит привычные 10%. Если государство не будет брать на себя, затраты будут переложены на абонентов, тогда стоимость может вырасти заметно. Глобально перейти на отечественную инфраструктуру мы сможем до 2030 года», - отметил собеседник НСН.
Ранее «Ростелеком» в одностороннем порядке изменил условия пропуска трафика телефонной связи на местном уровне для других операторов связи в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской областях и Северной Осетии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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