IT-специалисты предупреждают о роста мошенничества в Telegram в 2023 году
После массового перехода пользователей в Telegram многие из них пережили атаки мошенников, которые пытались украсть учетные записи и «угнать» аккаунты.Злоумышленники все чаще используют механизм «консультирования» пользователей от имени различных компаний. Абоненты часто не обращают внимание на то, что общаются с мошенниками в мессенджерах.
«В актуальных мошеннических схемах — к примеру, «Мамонт», лжесвидания или распространение вредоносных и фишинговых ссылок — злоумышленники всё чаще задействуют Telegram. Мошенники пользуются возможностями мессенджера для координации внутри группы, привлечения новых участников, распространения мануалов и ботов, оценки результатов и непосредственно для атак на пользователей», – предупредил в интервью «Известиям» специалист Group-IB по информационной безопасности Сергей Золотухин.
По его словам, мошенники пользуются сервисами подмены номера, не требующими установки специальных программ.
Эксперты рекомендуют избегать любых разговоров по поводу расчетов, кредитов, штрафов, если запрос сделал не сам абонет. В этом случае рекомендуется обратиться к адресанту по альтернативному каналу связи, например, на официальную горячую линию банка или иной службы, перезванивать знакомым, если от них якобы поступил звонок, связанный с финансами.
Ранее в Минцифры призвали банки не приучать своих клиентов к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, так как этим будут пользоваться мошенники.
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