Союз дачников: В марте можно начать сеять в ящиках томаты, перцы и баклажаны
В марте садоводы и огородники могут приступать к посеву семян, а если нет теплицы, можно сделать это в небольших контейнерах и пересадить саженцы на грядки, когда почва прогреется. Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Он отметил, что после посева культур на грядках можно использовать мульчу, такую как солома или опилки, чтобы удержать влагу и предотвратить рост сорняков. Также, по словам Чаплина, нужно не забывать проводить регулярный полив, особенно весной.
Кроме того, он рассказал, что регулярная подкормка органическими или минеральными удобрениями помогает растениям расти здоровыми и лучше плодоносить.
Ранее юрист Сергей Коломийцев рассказал, что владельцам дачных участков могут выписать штраф в размере от 2000 до 7000 рублей за неправильное хранение минеральных и органических удобрений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru