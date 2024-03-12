Союз дачников: В марте можно начать сеять в ящиках томаты, перцы и баклажаны

В марте садоводы и огородники могут приступать к посеву семян, а если нет теплицы, можно сделать это в небольших контейнерах и пересадить саженцы на грядки, когда почва прогреется. Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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Он отметил, что после посева культур на грядках можно использовать мульчу, такую как солома или опилки, чтобы удержать влагу и предотвратить рост сорняков. Также, по словам Чаплина, нужно не забывать проводить регулярный полив, особенно весной.

Кроме того, он рассказал, что регулярная подкормка органическими или минеральными удобрениями помогает растениям расти здоровыми и лучше плодоносить.

Ранее юрист Сергей Коломийцев рассказал, что владельцам дачных участков могут выписать штраф в размере от 2000 до 7000 рублей за неправильное хранение минеральных и органических удобрений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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