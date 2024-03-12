Союз дачников: В марте можно начать сеять в ящиках томаты, перцы и баклажаны

Он отметил, что после посева культур на грядках можно использовать мульчу, такую как солома или опилки, чтобы удержать влагу и предотвратить рост сорняков. Также, по словам Чаплина, нужно не забывать проводить регулярный полив, особенно весной.

Кроме того, он рассказал, что регулярная подкормка органическими или минеральными удобрениями помогает растениям расти здоровыми и лучше плодоносить.

Ранее юрист Сергей Коломийцев рассказал, что владельцам дачных участков могут выписать штраф в размере от 2000 до 7000 рублей за неправильное хранение минеральных и органических удобрений, передает «Радиоточка НСН».

