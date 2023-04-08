Россиян предупредили о штрафе за ремонт и мойку автомобиля на дачном участке
Владельцам дачных участков напомнили о расширении в 2023 году перечня правил, за нарушение которых придется заплатить штраф. Об этом пишут «Известия».
Так, на участках в садовых товариществах и в частных домах можно сжигать мусор в 15 метрах от зданий и жарить шашлыки в 5 метрах от построек. При этом на участке не должно быть горючих материалов и сухостоя в диапазоне 2 м. Домовладельцы также могут устанавливать бочки для сжигания мусора в 7,5 метра от зданий, за нарушения придется заплатить штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.
Садоводы должны ликвидировать вредные растения на своем участке — например, борщевик — а также убирать сухостой и косить траву. Не соблюдающих правила дачников оштрафуют на 5 тысяч рублей, владельцы сельхозземель заплатят до 500 тысяч рублей.
Кроме того, для россиян ввели штрафы за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ, за такое нарушение дачник может лишиться 3-5 тысяч рублей. При выявлении загрязнения почвы размер штрафа вырастет до 10 тысяч рублей.
За нарушение правил обустройства скважины, которая не должна доходить до водоносного горизонта, дачникам придется заплатить 3-5 тысяч рублей и ликвидировать сооружение. Кроме того, за неправильную установку уличного туалета — на расстоянии менее 12 метров от других зданий и менее 8 метров до колодца — гражданина могут оштрафовать на 3-5 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru