Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО

Минфин РФ выступает за изменение подходов к применению штрафных санкций за езду водителей без полисов ОСАГО, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации по вопросам ОСАГО.

Ситуацию со штрафами за отсутствие полиса ОСАГО он назвал вопиющей. По его словам, Минфин поддерживает увеличение штрафов по ОСАГО до экономически разумного уровня. Он напомнил, что сейчас штраф составляет 800 рублей.

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Около 10% автовладельцев не приобретают полис ОСАГО, что ставит под угрозу защиту добросовестных водителей, заявил ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, обычно именно проблемные водители не покупают полисы, а добросовестные автовладельцы вынуждены возмещать денежные средства через суд в случае ДТП.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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