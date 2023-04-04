Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО

Минфин РФ выступает за изменение подходов к применению штрафных санкций за езду водителей без полисов ОСАГО, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации по вопросам ОСАГО.

Ситуацию со штрафами за отсутствие полиса ОСАГО он назвал вопиющей. По его словам, Минфин поддерживает увеличение штрафов по ОСАГО до экономически разумного уровня. Он напомнил, что сейчас штраф составляет 800 рублей.