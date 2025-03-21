В России предложили ввести запрет на покупку квартир за наличные

Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить использовать наличные деньги при сделках по покупке жилья на вторичном рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение главы организации Александра Попова.

По данным издания, письмо было направлено в начале марта в аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг, Следственный комитет. Как отметили в Союзе рынка недвижимости, во многих регионах РФ участились случаи мошенничества при совершении сделок по купле-продаже жилья. Из-за таких действий покупатели и продавцы часто теряют и саму недвижимость, и деньги.

Аппарат Григоренко и Росфинмониторинг подтвердили получение обращения от ассоциации. Ведомства планируют рассмотреть предложение.

Ранее холдинг «Информзащита» предупредил, что в стране участились случаи онлайн-мошенничества, когда злоумышленники публикуют данные о продаже жилья высокого класса по заниженной цене, требуют средства за бронирование и исчезают, пишет 360.ru.

