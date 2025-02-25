Ремонт квартир в России подорожает в пределах 10-15%

Ремонт квартир подорожает в этом году до 10-15%, давление на стоимость оказывают ключевая ставка, валютные колебания и обязательная маркировка некоторых стройматериалов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса по благоустройству жилья Rerooms.

Как отметили в информационно-консалтинговом агентстве INFOline, по итогам 2024 года общая стоимость ремонта выросла почти на 13%. Согласно данным, расходы достигли 10 тысяч рублей за один квадратный метр в Москве. В Северной столице цены поднялись на 11%, до 10,3 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что цены на стройматериалы не оказывают существенного влияния на стоимость недвижимости, передает «Радиоточка НСН».

