Ремонт квартир в России подорожает в пределах 10-15%
Ремонт квартир подорожает в этом году до 10-15%, давление на стоимость оказывают ключевая ставка, валютные колебания и обязательная маркировка некоторых стройматериалов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса по благоустройству жилья Rerooms.
Как отметили в информационно-консалтинговом агентстве INFOline, по итогам 2024 года общая стоимость ремонта выросла почти на 13%. Согласно данным, расходы достигли 10 тысяч рублей за один квадратный метр в Москве. В Северной столице цены поднялись на 11%, до 10,3 тысячи рублей за «квадрат».
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что цены на стройматериалы не оказывают существенного влияния на стоимость недвижимости, передает «Радиоточка НСН».
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