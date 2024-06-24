Россиян предупредили о штрафах за непостановку на учет в налоговую инспекцию

Каждый россиянин обязан встать на учет в налоговую после смены адреса регистрации или ему может грозить штраф вплоть до одного миллиона рублей, рассказал адвокат КА «Юков и партнеры» Дмитрий Парамонов. Его слова приводит «Газета.Ru».

По закону гражданин не обязан самостоятельно оповещать налоговую о смене места жительства и регистрации по новому адресу проживания. Это должны сделать в министерстве внутренних дел, так как гражданин обращается в органы миграционного учета после смены жительства или прописки, разъяснил юрист. Парамонов отметил, что после того, как налоговый орган получает соответствующую информацию, он ставит налогоплательщика на учет в течение пяти рабочих дней и извещает его об этом.