Путин: Изменения в налоговую систему примут в августе

На встрече с жителями Дальнего Востока он указал, что принять повышение НДФЛ планируется в августе.

«Что касается изменений в налоговой системе... где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие», - сказал глава государства.

Также он напомнил о расчётах Минфина РФ, согласно которым повышение НДФЛ коснется не более, чем 3,2% налогоплательщиков.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, предполагающий введение в России с 1 января 2025 года многоступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

