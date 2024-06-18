Путин: Изменения в налоговую систему примут в августе
Изменения в налоговой системе должны быть отработаны правительством и Госдумой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с жителями Дальнего Востока он указал, что принять повышение НДФЛ планируется в августе.
«Что касается изменений в налоговой системе... где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие», - сказал глава государства.
Также он напомнил о расчётах Минфина РФ, согласно которым повышение НДФЛ коснется не более, чем 3,2% налогоплательщиков.
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, предполагающий введение в России с 1 января 2025 года многоступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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