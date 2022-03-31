Россиян предупредили о штрафах за нарушения на дачах

Дачники могут получить штрафы за ряд нарушений, в том числе за использование земли не по назначению, мусор, мытье автомобиля и размещение слишком высокого забора. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

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По его словам, теперь следить за земельными участками помогают беспилотники. Так, штрафы в таком случае начисляются автоматически и приходят почтой с прикрепленным к квитанции фото с дрона. Паюшин отметил, что за попытку сбить дрон назначается штраф в размере 40-50 тысяч рублей.

«Если дачник уверен, что дрон не принадлежит государству, а является частным, то тогда он вправе обратиться в полицию», - приводит РИА Новости слова Паюшина.

Юрист также подчеркнул, что часто дачи находятся на землях сельскохозяйственного назначения, и если четверть такой резиденции заросла сорняками, то дачник может получить штраф на 20-50 тысяч рублей.

Ранее руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поясняла, что штрафы за сорняки ожидают определенную категорию дачников, но далеко не всех.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ШтрафДачаРоссия
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