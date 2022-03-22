Минюст предложил ввести скидку на штрафы предпринимателям

Минюст в рамках санкционного давления подготовил проект изменений в КоАП, который позволит снизить нагрузку на бизнес, сообщает ТАСС.

Предлагается применять к предпринимателям минимальный размер штрафа, если нарушение и вредные последствия предотвращены, либо добровольно возмещен ущерб.

Предприниматели разместили в «Одноклассниках» в 6 раз больше товаров за неделю

Также было предложено предоставить предпринимателям возможность оплатить половину штрафа в случае уплаты в течение 20 дней с момента вынесения постановления о правонарушении.

Ранее Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, который значительно смягчает административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Отмечается, что штрафы для компаний за незаконные валютные операции предлагается снизить втрое.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: profil.mos.ru
ТЕГИ:Минюст РФСредний И Малый БизнесПредприниматели
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры