Минюст предложил ввести скидку на штрафы предпринимателям
Минюст в рамках санкционного давления подготовил проект изменений в КоАП, который позволит снизить нагрузку на бизнес, сообщает ТАСС.
Предлагается применять к предпринимателям минимальный размер штрафа, если нарушение и вредные последствия предотвращены, либо добровольно возмещен ущерб.
Также было предложено предоставить предпринимателям возможность оплатить половину штрафа в случае уплаты в течение 20 дней с момента вынесения постановления о правонарушении.
Ранее Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, который значительно смягчает административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Отмечается, что штрафы для компаний за незаконные валютные операции предлагается снизить втрое.
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