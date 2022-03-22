Минюст предложил ввести скидку на штрафы предпринимателям

Также было предложено предоставить предпринимателям возможность оплатить половину штрафа в случае уплаты в течение 20 дней с момента вынесения постановления о правонарушении.

Ранее Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, который значительно смягчает административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Отмечается, что штрафы для компаний за незаконные валютные операции предлагается снизить втрое.



