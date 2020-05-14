Россиян предупредили о риске заражения COVID-19 даже в перчатках

Риск заразиться коронавирусной инфекцией даже при использовании средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток сохраняется, если не соблюдать ряд правил. Об этом в интервью Пятому каналу заявила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Эксперт подчеркнула, что использовать можно как одноразовые, так и многоразовые перчатки. Главное не допускать их превращения в «рассадник инфекции».

В случае, если используются резиновые перчатки, после прихода домой их следует снять и выбросить,. Если средство защиты от СOVID-19 тканевое, его следует выстирать с мылом и желательно прогладить, отмечаете РЕН ТВ.

Кроме того, врач напомнила, что крайне важно не трогать лицо руками, поскольку коронавирусная инфекция может накапливаться на перчатках.