Россиян предупредили о риске заражения COVID-19 даже в перчатках
Риск заразиться коронавирусной инфекцией даже при использовании средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток сохраняется, если не соблюдать ряд правил. Об этом в интервью Пятому каналу заявила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Эксперт подчеркнула, что использовать можно как одноразовые, так и многоразовые перчатки. Главное не допускать их превращения в «рассадник инфекции».
В случае, если используются резиновые перчатки, после прихода домой их следует снять и выбросить,. Если средство защиты от СOVID-19 тканевое, его следует выстирать с мылом и желательно прогладить, отмечаете РЕН ТВ.
Кроме того, врач напомнила, что крайне важно не трогать лицо руками, поскольку коронавирусная инфекция может накапливаться на перчатках.
Ранее НСН писала, что медицинские маски и перчатки начали продавать на всех станциях московского метрополитена. Всего открыто 966 точек продажи, информирует городской департамент транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры.
Защитные средства можно купить в кассах, торговых павильонах, и вендинговых аппаратах. Также маски и перчатки продаются в кассах пригородных электричек, передает ТАСС.
Таким образом, всего насчитывается уже около полутора тысяч точек продаж. Как уточнил глава Дептранса Максим Ликсутов, средства индивидуальной защиты для реализации через пригородные кассы предоставило правительство столицы.
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