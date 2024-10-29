«Противоправные призывы»: Россиянам рассказали о последствиях взлома роутеров

Злоумышленники взламывают роутеры, чтобы распространять призывы к противоправным действиям с адреса пользователя, заявил НСН директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов. В таком случае придется менять устройство и доказывать свою невиновность.

В сентябре хакеры нашли уязвимость в роутерах, которые раздают Wi-Fi, рассказали в «Стингрей Технолоджиз», пишут «Известия». Это позволяет мошенникам подключаться к частным сетям и воровать трафик, включая личные данные. Атаке подверглись устройства таких брендов, как Xiaomi, Ubiquiti и Netgear. Седов уверен, что взломать можно любой роутер.