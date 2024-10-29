«Противоправные призывы»: Россиянам рассказали о последствиях взлома роутеров
Олег Седов заявил НСН, что главной профилактикой от взломов будет «стойкий» пароль, который нужно менять каждые полгода.
Злоумышленники взламывают роутеры, чтобы распространять призывы к противоправным действиям с адреса пользователя, заявил НСН директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов. В таком случае придется менять устройство и доказывать свою невиновность.
В сентябре хакеры нашли уязвимость в роутерах, которые раздают Wi-Fi, рассказали в «Стингрей Технолоджиз», пишут «Известия». Это позволяет мошенникам подключаться к частным сетям и воровать трафик, включая личные данные. Атаке подверглись устройства таких брендов, как Xiaomi, Ubiquiti и Netgear. Седов уверен, что взломать можно любой роутер.
«Не секрет, что все модели роутеров работают с едиными протоколами. Поэтому производитель не так уж и важен. Но популярные производители роутеров чаще следят за исправлениями прошивок и обновлениями, потому что чаще других подвергаются «изучению» и вниманию со стороны злоумышленников. Те модели, из которых «выжимают» как из устаревшего железа максимум, конечно же, будут более уязвимы», - отметил он.
Седов рассказал, чем опасны подобные взломы, и что делать, если пользователь заподозрил неладное.
«Это зависит не от роутера, а от состава ПО, которое используется на конечном устройстве пользователя. В топовой группе риска сейчас могут находиться призывы к противоправным действиям с адреса пользователя. А вопросы будут к нему. Если вы поняли, что вас взломали, нужно менять устройство или выбирать сложные схемы смены паролей. Еще интересный способ – это отказаться от статического IP-адреса. Но это уже для продвинутых пользователей», - объяснил он.
Главной профилактикой от взломов специалист назвал «стойкий» пароль, который нужно менять каждые полгода.
«Во-первых, никто не отменяет правила парольной защиты. Пароль не должен быть красивым или сложным. Пароль должен быть стойким к взломам со стороны злоумышленников. Надо заменить пароль по умолчанию, а также обновлять пароли не реже 6-10 месяцев. Во-вторых, никто не отменял правило безопасности – что удобно, то небезопасно. Это значит, что производитель роутеров может усложнить свое изделие, но несильно, так как это повлияет на соотношение цена решения/эффективность. Это приведет к необоснованным трудностям для пользователей», - подытожил собеседник НСН.
Взломать можно любую модель роутера, поэтому во избежание подобных ситуаций важно правильно его настроить, и в случае проблем обращаться к провайдеру, рассказал ранее генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла четыре закона по противодействию незаконной миграции
- Госдума наделила госучреждения исключительным правом принимать экзамены у мигрантов
- Актер Жизневский: Сериал «Преступление и наказание» придает роману актуальность
- СМИ: Обладательница самых больших губ в России найдена мертвой в Сочи
- Российские войска освободили город Селидово в ДНР
- Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для армии России
- В Иркутской области цирковая пантера напала на ребенка
- Песков: Россия оспорит арест своих объектов недвижимости в Финляндии
- Маск спрогнозировал сокрушительную победу Трампа на выборах президента
- «Хезболла» назначила новым генеральным секретарем Наима Касема
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru