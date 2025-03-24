«Торговались с хакером?»: Почему Keenetic два года скрывал взлом клиентской базы данных

«Я бы сразу не сказал, что они намеренно скрывали. Существуют так называемые серые хакеры, которые обнаруживают какую-то уязвимость у компании и пытаются ее им продать. Многие компании, как правило, не сразу соглашаются на это, если у них нет ресурсов и нет программы Bug Bounty (программа поощрения этичных хакеров за нахождение уязвимостей). Здесь, возможно, велся диалог с хакером, но к какому-то компромиссу они не пришли, и в конечном итоге хакер решил их проучить. Это одна из возможных причин их молчания. Ну и второй вариант, что они намеренно скрывали информацию, чтобы не портить самим себе репутацию. Так как если компания признается во взломе, то это говорит о крайне низкой защищенности их оборудования», - уточнил он.

Вакулин объяснил, что личные данные пользователей вряд ли интересуют хакеров при таких взломах, скорее всего, они вычисляют наличие умной техники, чтобы присоединиться к ней для майнинга.

«На некоторых моделях оборудования Keenetic уже есть предустановка VPN, однако хакеры вряд ли смогли посмотреть трафик. Скорее всего, они посмотрели такую обезличенную информацию, не касаясь электронной почты, паролей и так далее. То есть информация о том, на какие сайты вы заходите, вряд ли утекает. Скорее всего, хакеры так могут вычислить, у кого подключены умные устройства - те же самые умные лампы, пылесос, чайник, которые работают от Wi-Fi сети. При помощи этих умных устройств можно еще и майнить» - пояснил собеседник НСН.