Россиян предупредили о резкой активизации мошенников в нерабочие дни
Мошенники активизируются во время нерабочих дней в России, вероятно, злоумышленники будут предлагать инвестировать в фондовый рынок и криптобиржи. Об этом рассказал руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко в беседе с РИА Новости.
На фоне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и закрытия досуговых заведений россияне будут проводить больше времени в интернете, а преступники — интенсивно использовать различные схемы для хищения денег.
«Учитывая рост количества частных инвесторов, отмечаемый в России, и общий интерес к финансовому росту, наиболее распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода», — считает Куценко.
Эксперт отметил, что мошенники распространяют электронные письма, делают обзвоны, показывают рекламные объявления, чтобы человек перешел на поддельный веб-сайт. На портале жертве предлагают завести брокерский счет или криптокошелек, перевести туда деньги и предоставить доступ к другим счетам. После пополнения баланса деньги уходят на счета злоумышленников, при этом они симулируют рост доходности инвестиций, чтобы жертва вложила еще больше денег. Схема мошенников раскрывается, когда человек понимает, что вывести якобы полученные средства невозможно.
Куценко рекомендовал не пользоваться случайными предложениями в сети и перед тем, как начать инвестировать, подробно изучить тему, проверить информацию и выбрать брокера.
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