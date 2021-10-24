Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с микрозаймами

Эксперт рассказал, что мошенники используют телефоны жертв и сведения из паспортов из «слитой» базы персональных данных, отмечает RT.

Злоумышленники с их помощью регистрируют жертву на десятках ресурсах, в результате россиянин получит 200-300 сообщений с проверочными кодами о регистрации, пишут Газета.ru.

Затем мошенники выходят на связь с напуганным человеком через мессенджеры. У жертвы просят выслать скриншот экрана смартфона, чтобы «помочь» в сложившейся ситуации. Застигнутый врасплох абонент часто поддается на уловки мошенников и отправляют скриншот с кодом, требующимся для преступных действий.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из смс — он просит прислать скриншот экрана с смс, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из смс» плохо срабатывает», — заявил Гавриченков.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обратил внимание на то, что переход на электронные паспорта должен быть постепенным, чтобы с одной стороны не «обидеть» старшее поколение, а с другой – гарантировать сохранность личных данных.

«Необходимо на переходный период сохранить электронный и бумажный вариант. Если сделать переход мгновенным, это приведёт к недопониманию у людей, особенно более старшего возраста, которые не умеют пользоваться технологиями. Электронный вариант удобен. Данные на смарт-карте должны быть зашифрованы, однако нет системы, которая была бы безопасна на 100%», - отметил эксперт.

