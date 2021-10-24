Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с микрозаймами

Мошенники разработали новую схему обмана россиян для оформления микрозаймов на банковские карты. Об этом РБК рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.

Эксперт рассказал, как мошенники могут определить баланс банковской карты жертвы

Эксперт рассказал, что мошенники используют телефоны жертв и сведения из паспортов из «слитой» базы персональных данных, отмечает RT.

Злоумышленники с их помощью регистрируют жертву на десятках ресурсах, в результате россиянин получит 200-300 сообщений с проверочными кодами о регистрации, пишут Газета.ru.

Затем мошенники выходят на связь с напуганным человеком через мессенджеры. У жертвы просят выслать скриншот экрана смартфона, чтобы «помочь» в сложившейся ситуации. Застигнутый врасплох абонент часто поддается на уловки мошенников и отправляют скриншот с кодом, требующимся для преступных действий.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из смс — он просит прислать скриншот экрана с смс, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из смс» плохо срабатывает», — заявил Гавриченков.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обратил внимание на то, что переход на электронные паспорта должен быть постепенным, чтобы с одной стороны не «обидеть» старшее поколение, а с другой – гарантировать сохранность личных данных.

«Необходимо на переходный период сохранить электронный и бумажный вариант. Если сделать переход мгновенным, это приведёт к недопониманию у людей, особенно более старшего возраста, которые не умеют пользоваться технологиями. Электронный вариант удобен. Данные на смарт-карте должны быть зашифрованы, однако нет системы, которая была бы безопасна на 100%», - отметил эксперт.

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