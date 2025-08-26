Россиянам запретят заводить более десяти банковских карт
Ограничение количества банковских карт, оформленных на имя одного человека, могут ввести в России. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Ранее Минцифры обнародовало законопроект о втором пакете мер против кибермошенников, документ находится на этапе общественного обсуждения.
Так, в стране предложили расширить меры по борьбе с дропперами - посредниками аферистов, передающих им свои карты либо электронные кошельки.
«Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций», - отметили в аппарате Григоренко.
Между тем в России завели первое уголовное дело о дропперстве, была задержана 52-летняя женщина, на счет которой мошенники перевели свыше 1 млн рублей, пишет «Свободная пресса».
