Россиянам запретят заводить более десяти банковских карт

Ограничение количества банковских карт, оформленных на имя одного человека, могут ввести в России. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Ранее Минцифры обнародовало законопроект о втором пакете мер против кибермошенников, документ находится на этапе общественного обсуждения.

Так, в стране предложили расширить меры по борьбе с дропперами - посредниками аферистов, передающих им свои карты либо электронные кошельки.

«Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций», - отметили в аппарате Григоренко.

Между тем в России завели первое уголовное дело о дропперстве, была задержана 52-летняя женщина, на счет которой мошенники перевели свыше 1 млн рублей, пишет «Свободная пресса».

