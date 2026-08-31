Аксенов: В Крыму с 1 сентября цена АИ-95 будет не выше 100 рублей за литр

Цена бензина АИ-95 в Крыму с 1 сентября будет не выше 100 рублей за литр. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» заявил глава республики Сергей Аксёнов.

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Он уточнил, что данное решение касается только заправочных станций сетей ТЭС и АТАН, куда бензин АИ-95 «поступит в значительно большем объёме».

«В ближайшее время бензин по цене не выше 100 рублей появится и у небольших операторов», - написал Аксёнов.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что ограничения по отпуску бензина и дизеля на АЗС по системе «чёт-нечет» отменят в регионе с 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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