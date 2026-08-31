Аксенов: В Крыму с 1 сентября цена АИ-95 будет не выше 100 рублей за литр
Цена бензина АИ-95 в Крыму с 1 сентября будет не выше 100 рублей за литр. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что данное решение касается только заправочных станций сетей ТЭС и АТАН, куда бензин АИ-95 «поступит в значительно большем объёме».
«В ближайшее время бензин по цене не выше 100 рублей появится и у небольших операторов», - написал Аксёнов.
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что ограничения по отпуску бензина и дизеля на АЗС по системе «чёт-нечет» отменят в регионе с 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «А где престиж?»: Учителя объяснили пустые места на педагогику в вузах
- Россиянам с 1 сентября смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх
- От 100 тысяч рублей: Куда россияне поедут отдыхать осенью
- Путин заявил, что Россия готова к постоянному безвизу с Китаем
- Пассажирам раскрыли, как будет работать «узаконенный» овербукинг
- Заслуживает уважения: Как сложно мужчине уйти в декрет
- Досрочное голосование на выборах в Госдуму за рубежом стартует 4 сентября
- Педагог объяснила, как правильно делать домашнее задание с ребенком
- Центробанк перенесет начало действия измененной ключевой ставки
- Аксенов: В Крыму с 1 сентября цена АИ-95 будет не выше 100 рублей за литр