В МВД опровергли сообщения о проверках телефонов на VPN
Сообщения о якобы проводимых полицией осмотрах телефонов граждан на предмет использования мессенджеров и VPN-сервисов не соответствуют действительности. Об этом рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Как отметили в ведомстве, такая информация транслируется для повышения социальной напряженности.
«Подобные мероприятия не проводятся, проверка телефонов граждан на предмет наличия VPN или иных приложений не осуществляется», - указали в МВД.
Правоохранители напомнили, что использование VPN-сервисов не нарушает российских законов, при этом в стране возможно ограничение доступа к ресурсам, которые популяризируют и рекламируют сервисы и методы обхода блокировок.
Между тем депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что палата не планирует вводить полные ограничения на использование VPN, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов