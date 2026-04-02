В МВД опровергли сообщения о проверках телефонов на VPN

Сообщения о якобы проводимых полицией осмотрах телефонов граждан на предмет использования мессенджеров и VPN-сервисов не соответствуют действительности. Об этом рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как отметили в ведомстве, такая информация транслируется для повышения социальной напряженности.

«Подобные мероприятия не проводятся, проверка телефонов граждан на предмет наличия VPN или иных приложений не осуществляется», - указали в МВД.

Правоохранители напомнили, что использование VPN-сервисов не нарушает российских законов, при этом в стране возможно ограничение доступа к ресурсам, которые популяризируют и рекламируют сервисы и методы обхода блокировок.

Между тем депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что палата не планирует вводить полные ограничения на использование VPN, пишет Ura.ru.

