Эксперт предупредил о мошеннической схеме «обратного перевода» денег

Мошенники начали использовать схему «обратного перевода» - переводить деньги на карты россиян и обращаться к ним через мессенджеры с просьбой вернуть средства на определенный счет. Об этом заявил эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава в беседе с РИА Новости.

«Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина "дропа", то есть соучастника преступления. Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств», — предупредил эксперт.

Средства, которые пришли якобы от незнакомца, скорее всего украдены у третьего лица, и после возвращения такого перевода жертва станет частью преступной цепочки по обналичиванию денег. Гражданин может попасть в базу данных Центробанка о мошеннических операциях, и его карты и счета будут заблокированы.

Кучава посоветовал в случае просьбы от незнакомца вернуть якобы ошибочный перевод не перечислять деньги самому, а позвонить в свой банк по официальному номеру, рассказать о несогласованном поступлении и попросить об официальном возврате средств по реквизитам отправителя.

Ранее член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предупредил об активизации атак мошенников на подростков в преддверии экзаменов.


