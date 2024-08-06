Россиян предупредили о подорожании музыкальных инструментов на 7%
Спрос россиян на музыкальные инструменты до конца года увеличится на 10-15%, при этом цены на них вырастут на 5-7% при отсутствии стресс-факторов. Об этом сообщила директор департамента категорийного менеджмента и закупок сети «Музторг» Ольга Еремичева в беседе с «Газетой.Ru».
Так, прогноз был основан на динамике продаж за прошедшие месяцы текущего года во всех каналах продаж (офлайн и онлайн). По словам Еремичевой, за летние месяцы россияне чаще интересовались покупкой музыкальных инструментов. К августу-сентябрю спрос может увеличится за счет того, что многие родители покупают детям музыкальные товары для профильных учебных заведений с началом учебного года, указала она.
Специалист также добавила, что музыкальные инструменты и аксессуары традиционно являются популярными подарками к Новому году.
Ранее сообщалось, что гитару лидера группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе Julien's Auctions за 2,85 миллиона долларов, передает «Радиоточка НСН».
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